"Real-Life-Computerspiel" eröffnet in Hamburg: "Geht nicht darum, Krieg zu spielen!"

Jeder Spieler wird mit einer digitalen Weste ausgestattet und kann sich seinen Namen und Avatar selber aussuchen. Die Farben zeigen an, zu welchem Team man gehört. TAG24 hat den Selbsttest gemacht. © Tag24/Madita Eggers

Mit einer digitalen Weste und einem "Phraser" ausgestattet – je nach Team in unterschiedlichen Farben – geht es auf die 1000 Quadratmeter große, verwinkelte sowie in Schwarzlicht getauchte Spielfläche.



Hauptziel ist dabei nicht etwa, so viele Mitglieder des gegnerischen Teams zu "markieren" wie möglich – in der "Laserzone" wird bewusst auf Begriffe wie "treffen" oder "schießen" verzichtet – sondern je nach Spielmodus sogenannte Targets (Ziele) zu finden und zu zerstören.

"Quasi wie in einem Real-Life-Computerspiel – nur dass man sich bewegt und nicht auf der Couch herumliegt", so Geschäftsführer Patrick Wrobel, der zusammen mit seinem Partner Steffen Appel das Unternehmen "Laserzone" vor zehn Jahren gegründet hat.

Hamburg ist der bereits 13. Standort der Firma in Deutschland. "Wir haben hier schon länger nach Flächen gesucht, weil unserer Meinung nach in Hamburg das Bedürfnis für familienfreundliches Lasertag bisher nicht wirklich angeboten wird", so Wrobel weiter.

Familienfreundlich heiße auch, das keine Schutzkleidung benötigt wird: "Hier geht es nicht darum, Krieg zu spielen!" Die Laser seien auch für die Augen "völlig harmlos".