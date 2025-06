Rita Ora heizt Hamburg ein: Dieser Song bekam besonders viel Applaus

Weltstar Rita Ora (34) ist am Samstagabend anlässlich der Eröffnung des neuen Westfield-Einkaufszentrums in Hamburg aufgetreten. © Georg Wendt/dpa

Am längsten Tag des Jahres sang der Popstar an der Uferpromenade des neuen Westfield Hamburg-Überseequartiers. Ora spielte rund eine Stunde ihre bekanntesten Songs, darunter "Your Song" und "Let You Love Me".

Besonders viel Applaus bekam der Song "For You", den die Sängerin zusammen mit dem im vergangenen Jahr gestorbenen britischen Popstar Liam Payne aufgenommen hatte. Sie widmete den Song seinen Fans.

Der One-Direction-Sänger war am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren vom Balkon eines Zimmers im dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt.

Mit sechs Tänzerinnen und vielen Tanzeinlagen begeisterte Ora ihr Publikum. "Deutschland ist einer meiner weltweit liebsten Orte, um aufzutreten, weil ihr Leute mich all die Jahre unterstützt habt", sagte Ora auf Englisch. Aber sie versuchte sich auch auf Deutsch: Nach "Guten Tag" und "Hallo" lernte der Popstar auch "Moin Hamburg".