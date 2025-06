Wasser marsch! 10 Spielplätze in Hamburg, die zum Planschen einladen

Ein Plätzchen im Schatten, dazu ein Kaltgetränk und am besten noch ein Eis - viel mehr braucht es nicht, um die hohen Temperaturen für die meisten Erwachsenen in einen erträglichen Rahmen zu rücken.

In der Hafencity ragt ein Palmen-Kletterwald in die Höhe und ein Piratenschiff kann erobert werden, das inmitten eines Wasserbeckens mit drei Wasserläufen, zahlreichen Fontänen und Wasserspendern liegt.

In der weitläufigen Parkanlage Planten un Blomen liegt der Spielplatz Bullerberge. Die Namensgebenden Bullerberge können beklettert werden, bieten Höhlen und laden zum Rutschen ein. Abgekühlt wird sich in einem großen Wasserspielbereich.

Erst Ende Juni wurde der Spielplatz "Barmbeker Strand" nach umfangreicher Modernisierung wieder eröffnet. © Bezirksamt Hamburg-Nord

Wasserspielplatz Windflüchter (Hamburg-Mitte):

Im Wilhelmsburger Inselpark gibt es gleich fünf Spielplätze, darunter auch den Wasserspielplatz "Windflüchter", der mit verschiedenen Wasserspielen und einem Geysir auftrumpft.

Lage: Am Inselpark

Spielplatz "Appelhoffweiher"

Der Spielplatz in Steilshoop liegt direkt am Weiher, in dem es sich prima planschen lässt. Im Sommer bieten die Jugendhäuser Steilshoop und Bramfeld hier auch Segelkurse an.

Lage: Steilshooper Straße

Spielplatz "Zündschnurweg" (Harburg)

Im Hamburger Stadtpark gelegen bietet dieser Spielplatz modern gestaltete Klettergerüste, Rutschen und Schaukeln. Weniger modern und dennoch erfrischend ist das zugehörige Planschbecken inklusive Rutsche.

Lage: Marmstorfer Weg

Für die ganz Kleinen: Spielplatz "Schinkelstraße" (Hamburg-Nord)

Auf zwei neu gestalteten Klettertürmen und einem Mini-Klettergerüst können sich die Kinder austoben, in dem kleinen Planschbecken dann gleich wieder abkühlen. Dank Umzäunung ist auch für die Eltern eine kleine Erholung möglich.

Lage: Gertigstraße