"Skins" eröffnet ersten Laden in ganz Deutschland

Hamburg - Am Mittwoch hat die niederländische Marke "Skins" nach 25 Jahren am Markt die Eröffnung ihrer ersten deutschen Boutique in Hamburg gefeiert. Auf rund 180 Quadratmetern bietet der neue Duft- und Beauty-Store eine Auswahl von etwa 200 Luxus- und Nischen-Beauty-Marken, darunter Klassiker wie Aesop, Le Labo, Maison Francis Kurkdjian und Byredo sowie Newcomer wie Bibbi, Hima Jomo und Zenology.

Der erste deutsche Skin-Store eröffnete am 3. Dezember an der Bleichenbrücke 10 in der Hamburger Innenstadt. © Skins

"Mit Hamburg eröffnen wir nicht nur einen neuen Store - wir schlagen ein neues Kapitel auf", sagte Philip Hillege (Co-Founder & Creative Director von Skins), der es sich nicht nehmen ließ, am Mittwoch selbst das rote Band durchzuschneiden.

"Hamburg ist für uns die perfekte Stadt, um Skins in Deutschland vorzustellen", so Hillege. "Sie verbindet Tradition und Moderne auf nahtlose Weise und vereint alles, was wir gesucht haben: ein anspruchsvolles, neugieriges Publikum, einen lebendigen und inspirierenden Markt und einen Lebensstil, der zurückhaltende Eleganz mühelos mit Luxus verbindet."

Mit dem Store in der Hansestadt startet "Skins" offiziell seine Expansion in Deutschland. Die nächste Boutique eröffnet bereits am 17. Dezember 2025 in Frankfurt am Main. Weitere Standorte sollen zeitnah folgen.

Viele der von Skins geführten Marken haben sich laut dem Unternehmen schon länger eine Präsenz des Skins-Konzepts in Deutschland gewünscht. Zwar seien viele der Labels bereits im deutschen Handel vertreten, doch bisher meist verteilt über einzelne Boutiquen, Kaufhäuser oder Parfümerien, nicht in der für Skins typischen, kuratierten Form.