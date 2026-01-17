Hamburg Airport: Was bedeuten weniger Flüge von Ryanair für den Flughafen?

Von Lukas Karl Müller Hamburg - Die geplanten Kürzungen von Ryanair am Hamburger Flughafen sind nach Ansicht der Wirtschaftsbehörde nicht von größerer Relevanz für den Standort.

Die Fluggesellschaft Ryanair hatte angekündigt, weniger Flüge ab Hamburg anbieten zu wollen. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Es handle sich um eine situationsbezogene Anpassung einer einzelnen Airline, sagte ein Behördensprecher.

Der Flughafen werde im Sommer von rund 55 Gesellschaften angeflogen. Es gehe Ryanair allein um Preisverhandlungen.

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair hatte am Donnerstag angekündigt, die Kapazität in Hamburg im Sommer um ein Fünftel zum Vorjahr zu reduzieren.

Die Airline begründete den Schritt mit "überhöhten und wettbewerbsunfähigen" Gebühren, die der Airport nicht reduzieren wolle. Schon den zurückliegenden Sommerflugplan hatte die Fluggesellschaft verkleinert.



