fritz-kola international: In diesen Ländern stehen die Flaschen im Kühlregal

Hamburg/Barcelona - Von der kleinen Hamburger Getränkemarke zum internationalen Unternehmen : Mit neuen Vertriebspartnern will fritz-kola 2025 in Spanien und Portugal weiter durchstarten.

Alles in Kürze

An Bushaltestellen in Barcelona ist Werbung für fritz-kola zu sehen. © privat

Ein Unternehmen, das 2002 von zwei Studenten gegründet wurde, steht heute nicht nur in ganz Deutschland in den Kühlschränken sämtlicher Supermärkte, Bars oder Restaurants.

Seit 2025 ist fritz-kola auch international unterwegs. In Spanien, sowie Portugal sind Kola, safthaltige Limonaden und Schorlen inzwischen ebenso erhältlich.

Um die Sichtbarkeit und Verfügbarkeit der Marke besonders im gesamten spanischen Markt weiter auszubauen, setzt fritz-kola ab 1. September 2025 auf eine Zusammenarbeit mit Spaniens führendem Getränkedistributor und Teil der Brauerei Grupo Damm, Distribución Directa Integral (DDI).

Die Firma mit Sitz in Barcelona beliefert rund 50.00 Gastronomie- und Handlungskunden an 25 verschiedenen Standorten im ganzen Land. Das teilte fritz-kola am heutigen Mittwoch mit.

Neben der Kooperation mit großen Partnern, will die ehemals kleine Hamburger Brand auch weiterhin das lokale Team in Spanien stärken, heißt es weiter.