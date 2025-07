fritz-kola launcht neues Zero-Produkt: Wird die beliebte Paulaner Spezi bald vom Markt verdrängt?

fritz-kola bringt ein neues Produkt auf den Markt: einen Kola-Mix ohne Zucker. Doch wie schmeckt die "mischmasch super zero"? TAG24 hat probiert.

Von Alice Nägle

Hamburg - Egal ob Energydrinks, Vitaminwasser oder Limonaden: Zero-Produkte sind auf dem Vormarsch und so beliebt wie nie. Auch fritz-kola bringt ein neues Produkt auf den Markt: einen Kola-Mix ohne Zucker. Doch die Frage ist: Findet die neue "mischmasch super zero" auch den Weg in den heimischen Kühlschrank? TAG24 hat probiert.

Alles in Kürze Fritz-Kola launcht neues Zero-Produkt: mischmasch super zero

Das Produkt enthält acht Prozent Fruchtsaftgehalt

Der Geschmack ist intensiv fruchtig und sommerlich frisch

Fritz-Kola will mit dem neuen Produkt Paulaner Spezi zero vom Markt verdrängen

Das neue Produkt startet zunächst einen regionalen Testlauf in Hamburg Mehr anzeigen

Raja Gabert (38), Produkt- und Portfoliomanagerin bei fritz-kola ist vom finalen Ergebnis der "mischmasch super zero" überzeugt. © Alice Nägle/TAG24 "Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir damit echt komplett neue Geschmacksmaßstäbe setzen", erklärte Raja Gabert (38), Produkt- und Portfoliomanagerin bei fritz-kola im Gespräch mit TAG24. "Wir haben deutlich mehr Fruchtsaftgehalt drin, acht Prozent, das ist nicht üblich im Wettbewerbsvergleich. Sonst sind es eher so 1,5 bis maximal 4." Laut der Expertin soll dadurch auch der häufig dominante Süßstoffgeschmack eingedämmt werden. Erreicht werden soll dies mit Orange, einem Hauch Mandarine sowie Zitrone in der Zutatenzusammensetzung. Hamburg Wirtschaft Gehaltslücke in Hamburg: So viel verdienen Beschäftigte im Durchschnitt Hamburg Wirtschaft Sommerflugplan ab Hamburg: Diese Reiseziele sind neu Deshalb auch der Name "super zero", wie Gabert verriet. "super zero" stehe keineswegs für den Verzicht auf Koffein oder ähnlichen, häufig fehlerhaften Annahmen von Konsumente. Vielmehr wolle man damit beweisen, dass man trotz eines Zero-Produkts nicht auf "viel Geschmack, viel, viel Spaß und Intensität" verzichten müsse. Denn genau das sei der Anspruch der Hamburger Getränkemarke - schon damals mit der weiterentwickelten "fritz-kola super zero" und genau so nun bei der "mischmasch"-Variante. Und es funktioniert, findet TAG24. Die "mischmasch super zero" aus dem Kühlschrank schmeckt intensiv fruchtig, nicht künstlich und sommerlich frisch - besonders in einem Glas mit Eiswürfeln und Orangenscheibe.

Community wünscht sich "mischmasch zero"-Variante