Insolventer Bootsausrüster startet Räumungsverkauf: Ab Montag hohe Rabatte

Am Montag startet A.W. Niemeyer einen Räumungsverkauf. © A.W. Niemeyer

Bereits Anfang des Jahres hatte das Hamburger Traditionsunternehmen nach fast 280 Jahren den Insolvenzantrag stellen müssen.

Anfang April wurde dann bekannt, dass der Spezialist für Boots- und Yachtzubehör endgültig nicht mehr zu retten ist, nachdem auch die Verhandlungen mit dem letzten potenziellen Interessenten negativ verlaufen waren.

Am Montag startet nun der Räumungsverkauf in den insgesamt sieben Filialen von A.W. Niemeyer in Deutschland und Österreich, darunter am Stammsitz am Hamburger Holstenkamp, in Lübeck, Kiel und den beiden Berliner Standorten. Das gab der Insolvenzverwalter in einer Pressemitteilung bekannt.

25 Prozent gewährt A.W. Niemeyer dann auf sein Sortiment rund ums Boot, zum Beispiel auf Ausrüstung, Pflegemittel, Elektronik, Navigationstechnik oder Segelbekleidung.