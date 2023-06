Karstadt-Filialen in Hamburg früher als geplant für immer geschlossen

Hamburg - Das war's! Zwei Karstadt-Filialen in Hamburg sind Geschichte. Sie öffneten am Freitag zum letzten Mal.

Ein Mitarbeiter schloss die Tür zum Karstadt in Hamburg-Harburg gegen 12.50 Uhr zum letzten Mal. © Lenthe-Medien

Am Ende ging es ganz schnell: Bereits gegen Mittag waren die Warenhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof in Harburg und in Wandsbek für immer geschlossen.

An den Türen hingen Zettel, die das endgültige Aus verkündeten. "Diese Filiale ist geschlossen. Wir sagen Danke Harburg und verabschieden uns von unseren treuen Kundinnen und Kunden", war am Schloßmühlendamm zu lesen – ähnlich war es an der Wandsbeker Marktstraße.

In den vergangenen Tagen gab es einen großen Ausverkauf an den beiden Standorten, die eigentlich erst zu Ende Juni schließen sollten. Doch dann wurde das Ende auf kommenden Samstag und schließlich auf den heutigen Freitag vorgezogen.

Von den Schließungen sind 180 Angestellte betroffen, die bis zuletzt nicht gewusst haben sollen, wann ihr letzter Arbeitstag ist.