Sommerflugplan ab Hamburg: Diese Reiseziele sind neu

Hamburg - Fluggäste in Hamburg können künftig drei neue Reiseziele direkt anfliegen. Ab Ende März gilt der neue Flugplan in der Hansestadt.

Mit dem Sommerflugplan werden in Hamburg ab Ende März drei neue Reiseziele direkt angeflogen. © Christian Charisius/dpa

Vom Frühjahr beziehungsweise Sommer an stehen die rumänische Stadt Sibiu, die georgische Stadt Kutaissi und die kroatische Hauptstadt Zagreb auf dem Flugplan, wie der Flughafen mitteilte.

Nach Rumänien geht es mit der ungarischen Fluggesellschaft Wizz Air vom 1. August an.

Dreimal pro Woche will die Airline dann nach Sibiu abheben. Die Stadt, die auch als Hermannstadt bekannt ist, wird damit erstmals von Hamburg aus angeflogen.

Nach Kutaissi startet Wizz Air bereits am 15. April. Die am 1. Juli am Hamburg Airport neu startende Croatia Airlines will künftig dreimal wöchentlich in Richtung Zagreb abheben. Zagreb gilt als aufstrebende Metropole in Südosteuropa.