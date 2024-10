Made in Hamburg: Airbus liefert ersten neuen Langstrecken-Flieger aus

Hamburg - Große Freude im Airbuswerk in Hamburg-Finkenwerder : Der Luftfahrtkonzern hat den ersten A321XLR ausgeliefert.

Airbus hat den A321XLR bereits zuvor ausgiebig getestet. (Archivbild) © Airbus/PR

Die erste Maschine erhält die spanische Fluggesellschaft Iberia, wie Airbus am Mittwoch mitteilte. Sie soll am Nachmittag von Hamburg nach Madrid fliegen. Zunächst will Iberia die Maschine im europäischen Streckennetz einsetzen. Im November ist erstmals ein Transatlantikflug nach Boston geplant.

Damit hat sich die Auslieferung wie branchenüblich verzögert. Anfangs war Ende 2023 geplant. Der A321XLR feierte seinen Erstflug im Juni 2022 und ist eine große Hoffnung für Airlines sowie den Hersteller.

Dank Zusatztank soll das Flugzeug bis zu 8700 Kilometer nonstop zurücklegen können und Platz für 180 bis 220 Passagiere bieten. Gleichzeitig soll es 30 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen als Vorgängermodelle.

Das neue Langstreckenflugzeug wird in Hamburg montiert. Airbus hat über 500 Bestellungen vorliegen.