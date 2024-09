05.09.2024 07:04 Warum stehen denn in aller Früh so viele Leute in Hamburg an?

Eine lange Schlange bildete sich am frühen Donnerstagmorgen vor dem Ex-Saturn an der Mönckebergstraße in Hamburg. Dort wurde der neue MediaMarkt eröffnet.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Ungewöhnlicher Anblick am frühen Morgen auf der Mönckebergstraße in Hamburg: Eine lange Menschenschlange bildete sich am Donnerstag vor dem ehemaligen Saturn. Brav stellten sich die Wartenden hintereinander in die Schlange vor dem MediaMarkt an der Mönckebergstraße an. © Oliver Wunder/TAG24 Deutliche über 100 Personen standen bereits gegen 5.30 Uhr vor dem Geschäft in der City – und es wurden minütlich mehr. Sie warteten darauf, dass der jetzt MediaMarkt heißende Laden endlich um 6 Uhr eröffnete. Denn zur Neueröffnung nach wenigen Tagen Schließzeit und monatelangem Umbau lockte das Geschäft mit Preissenkungen bei zahlreichen Produkten. Um den erwarteten Ansturm zu meistern, wurde die Ladenöffnung vorverlegt und zusätzliches Personal eingesetzt. Hamburg Wirtschaft Sternekoch will Markthalle mit "einzigartigem Charakter" direkt am Hafen eröffnen Nach eigenen Angaben handelt es sich mit rund 15.000 Quadratmetern Fläche um den größten MediaMarkts Europas. Die Warteschlange reichte weit in die Mönckebergstraße hinein. © Oliver Wunder/TAG24 Nach Konzernangaben handelt es sich um das deutschlandweit zweite Lighthouse, in dem neue Konzepte ausprobiert werden. Darunter sind sogenannte Marken-Boutiquen und Erlebniszonen sowie der Gaming-Bereich "Xperion". Auf 130 Plätzen können aktuelle Spiele gedaddelt werden.

