Hamburger Regisseur wurde tagelang vermisst: Polizei gibt Entwarnung!

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, wurde der Vermisste im bayerischen Allgäu wohlbehalten angetroffen.

Hamburg - Wie nun bekannt wurde, handelt es sich bei dem seit vergangenem Freitag verschwundenen Hamburger um den bekannten Synchronautor und Dialogregisseur Henning Stefan S. (60), der unter anderem für die ARD-Sendung "Giraffe, Erdmännchen & Co" Texte schrieb oder Dialog-Regie für die US-Krimiserie "True Detective" führte .

Der Hamburger Regisseur Henning Stefan S. (60) wurde tagelang vermisst. Am heutigen Donnerstag wurde er wohlbehalten im bayerischen Allgäu angetroffen. © Polizei Hamburg

Wie TAG24 bereits am Samstag berichtete, verließ S. am Freitagnachmittag seine Wohnung in Hamburg-Alsterdorf zu einem Spaziergang – kehrte von diesem jedoch nie zurück.

Auf Instagram teilten inzwischen einige Kollegen, wie zum Beispiel Schauspieler Tetje Mierendorf (52), die Vermisstenanzeige des 60-Jährigen, bis jetzt jedoch ohne Erfolg.

Denn auch drei Tage später fehle von dem gebürtigen Hamburger trotz Öffentlichkeitsfahndung jede Spur, so die Polizei.

Dieser sei stark eigengefährdet und auf Medikamente angewiesen, heißt es in einer Mitteilung.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Erstmeldung: 28. Oktober, 10.31 Uhr. Aktualisiert: 31. Oktober, 22.07 Uhr