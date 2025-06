In Deutschland einzigartig: Das bietet die neue XXL-Lego-Welt in Hamburg

Hamburg - Am Freitag eröffnet nach jahrelanger Planung das deutschlandweit erste " LEGO Discovery Centre der neuen Generation " in Hamburg . Die Presse und eine Gruppe der Kita "Wabe" durften sich schon zwei Tage vorher auf der 3000 Quadratmeter großen Indoor-Erlebniswelt mitten im zweiten Stock des neuen Westfield-Centers einmal umgucken – und vor allem ganz viel ausprobieren und entdecken.

An der Station "Weltraummission" kann man seine eigene Fantasy-Rakete zusammenstellen und diese digital zum Leben erwecken. © Tag24/Madita Eggers

Zwölf Erlebnisbereiche laden Kinder von zwei bis 12 Jahren zum Spielen, Lernen und Kreativsein ein. Geboten werden unterschiedliche Bau-Stationen wie die "Minifiguren Werkstatt", in der jeder direkt zu Beginn seine eigene individuelle Lego-Figur gestalten kann.

In der "Krokodil Schlucht" können eigene Fahrzeug-Kreationen einem Crash- sowie Flug-Test unterzogen und in der "Weltraummission" eigene Raketen zum Leben erweckt werden.

Nach TAG24-Meinung definitiv ein Highlight. Die Fantasie-Raketen werden dabei eingescannt und erscheinen dann auf einer großen Leinwand mitten im Weltraum.

"Die Verbindung zwischen haptischem Spiel und Computerspielen ist hier einfach fantastisch, besser geht es gar nicht", meinte auch Geschäftsführerin Miriam Wolframm im TAG24-Gespräch, die in den vergangenen Tagen eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebte. "Ich bin ständig zwischen Freudentränen und Gänsehautmomente."

Nach all der Zeit endlich eröffnen zu können, sei für sie und ihr Team "eine unglaubliche Freude". So einen Ort wie das "Lego Discovery Centre" gebe es so in Deutschland nicht und sei vor allem für Kinder etwas ganz Besonderes. "Weil es die Interessen von Kindern in den Fokus stellt und für Kinder gebaut wurde! Wir leben in Städten, die für Erwachsene gemacht und für Kinder oft nicht greifbar sind, hier ist das anders."