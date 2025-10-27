Ab 8. November: Diese Neuerung erwartet Fahrgäste der U4
Hamburg - Shopping-Begeisterte und Sightseeing-Fans aufgepasst: Ab dem 8. November verdoppelt die Hamburger Hochbahn ihr Angebot auf der Linie U4 in Richtung HafenCity.
Statt alle zehn Minuten kommen die Züge am Samstag zwischen 12 und 18 Uhr dann alle fünf Minuten.
Grund für den neuen Turbo-Takt: Immer mehr Menschen strömen am Wochenende in die HafenCity, vor allem ins Westfield-Center und zu den beliebten Sehenswürdigkeiten rund um die Elbphilharmonie.
Damit reagiert die Hochbahn auf die rasant steigende Nachfrage – und das auch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft! Ganze 45.000 zusätzliche Plätze entstehen so für Fahrgäste, teilte die Hamburger Hochbahn mit.
Auch bei den Linien U2 und U4 sollen zwischen Burgstraße und Billstedt künftig mehr Bahnen eingesetzt werden. Statt alle fünf Minuten fahren dann drei Bahnen in zehn Minuten.
Titelfoto: Gregor Fischer/dpa