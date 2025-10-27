Ab 8. November: Diese Neuerung erwartet Fahrgäste der U4

Hamburg - Shopping-Begeisterte und Sightseeing-Fans aufgepasst: Ab dem 8. November verdoppelt die Hamburger Hochbahn ihr Angebot auf der Linie U4 in Richtung HafenCity.

Ab dem 8. November ändert die Linie U4 ihre Fahrtfrequenz an Samstagen. (Symbolbild) © Gregor Fischer/dpa

Statt alle zehn Minuten kommen die Züge am Samstag zwischen 12 und 18 Uhr dann alle fünf Minuten.

Grund für den neuen Turbo-Takt: Immer mehr Menschen strömen am Wochenende in die HafenCity, vor allem ins Westfield-Center und zu den beliebten Sehenswürdigkeiten rund um die Elbphilharmonie.

Damit reagiert die Hochbahn auf die rasant steigende Nachfrage – und das auch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft! Ganze 45.000 zusätzliche Plätze entstehen so für Fahrgäste, teilte die Hamburger Hochbahn mit.