Winterwetter: Einschränkungen bei Hamburger S-Bahn

Aufgrund des Schneefalls fahren die S-Bahnen in Hamburg nur eingeschränkt. Bei der Hamburger Hochbahn soll es keine Verspätungen geben.

Von Simon Fortmann

Hamburg - Die Hamburger S-Bahn fährt aufgrund des Winterwetters am Morgen in niedriger Taktung.

Das Winterwetter sorgt für Einschränkungen bei den S-Bahnen in Hamburg. (Symbolbild)  © Rabea Gruber/dpa

Das teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage mit. Reisende müssten auf den Linien S1, S2 und S5 mit Einschränkungen rechnen.

Die S1 und S2 fahren aktuell nur alle zehn Minuten. Die S5 fährt in Richtung Neugraben über Jungfernstieg.

Bei der Hochbahn gibt es keine witterungsbedingten Verspätungen, wie ein Sprecher mitteilte.

