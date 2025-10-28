Preissteigerung ab 2026: So teuer sollen HVV-Tickets werden

Einzel- und Tageskarten sollen sich ab 2026 durchschnittlich um 5,4 Prozent verteuern. HVV argumentiert, dass die Preise an die Inflation angeglichen würden.

Von Lukas Karl Müller

Hamburg - Einzel- und Tageskarten im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) sollen sich zum 1. Januar 2026 im Schnitt um 5,4 Prozent verteuern.

Preise für HVV-Tickets sollen ab 1. Januar 2026 steigen. (Symbolbild)  © Marcus Brandt/dpa

Der Senat beschloss einen entsprechenden Antrag des HVV, wie der Verkehrsverbund mitteilte. Zum HVV gehören Hamburg und umliegende Kreise Schleswig-Holsteins und Niedersachsens.

Nach Begründung des HVV werden die Fahrkartenpreise an die Entwicklung der Inflation seit 2020 angepasst. Die Bürgerschaft muss der Erhöhung noch zustimmen, was aber angesichts der rot-grünen Mehrheit erwartbar ist.

Schon zum 1. Januar 2025 hatte der HVV die Preise um durchschnittlich 5,2 Prozent erhöht. Die Steigerung wurde auch damals mit der Inflation begründet.

Hamburger Oppositionsfraktionen kritisierten die geplante Preissteigerung. Von der CDU hieß es, die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs werde geschmälert. Die Linke nannte den Senat einen "Inflationstreiber".

