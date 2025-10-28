Preissteigerung ab 2026: So teuer sollen HVV-Tickets werden

Hamburg - Einzel- und Tageskarten im Hamburger Verkehrsverbund ( HVV ) sollen sich zum 1. Januar 2026 im Schnitt um 5,4 Prozent verteuern.

Preise für HVV-Tickets sollen ab 1. Januar 2026 steigen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Der Senat beschloss einen entsprechenden Antrag des HVV, wie der Verkehrsverbund mitteilte. Zum HVV gehören Hamburg und umliegende Kreise Schleswig-Holsteins und Niedersachsens.

Nach Begründung des HVV werden die Fahrkartenpreise an die Entwicklung der Inflation seit 2020 angepasst. Die Bürgerschaft muss der Erhöhung noch zustimmen, was aber angesichts der rot-grünen Mehrheit erwartbar ist.

Schon zum 1. Januar 2025 hatte der HVV die Preise um durchschnittlich 5,2 Prozent erhöht. Die Steigerung wurde auch damals mit der Inflation begründet.