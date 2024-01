Bahn sperrt tagelang wichtige S-Bahn-Linie in Hamburg

Hamburg - Pendler müssen sich wieder mal auf eine Streckensperrung in Hamburg einstellen.

Die S1 fährt im Januar nicht auf der ganzen Strecke. (Archivbild) © Daniel Reinhardt/dpa

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, ist davon die S-Bahn der Linie S1 betroffen. Der Streckenabschnitt zwischen Berliner Tor und Ohlsdorf wird von Montag, den 15. Januar, bis einschließlich Donnerstag, den 25. Januar, gesperrt.

Grund dafür sind die Bauarbeiten für die neue Linie S4 im Osten der Hansestadt. Die Bahn setzt neue Signale und verlegt Kabel. Außerdem werden die bislang mechanischen Stellwerke Barmbek und Hasselbrook in das elektronische Stellwerk (ESTW) Ohlsdorf integriert. Deswegen muss laut Bahn der Streckenabschnitt gesperrt werden.

Die Züge der Linie S1 beginnen und enden in dieser Zeit an der Station Berliner Tor. Am Wochenende 20. und 21. Januar fahren sie bis Hauptbahnhof.

Zwischen Berliner Tor und Ohlsdorf wird während der Sperrung ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.