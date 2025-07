Hamburg im Ferienmodus: Hochbahn stellt auf Sommerfahrplan um

Hamburg - Ab Donnerstag schaltet die Hamburger Hochbahn in den Ferienbetrieb. Bis zum 3. September gilt auf 13 der insgesamt 120 Buslinien dann ein angepasster Sommerfahrplan.

Alles in Kürze

Ab 24. Juli gilt in Hamburg der Sommerfahrplan der Hochbahn. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Grund dafür ist die deutlich geringere Nachfrage während der Schulferien. Gleichzeitig will die Hochbahn so mehr betriebliche Flexibilität schaffen, damit ihre Fahrerinnen und Fahrer in den Sommerwochen ebenfalls Urlaub mit ihren Familien genießen können.

Dieses Konzept fährt das Unternehmen bereits seit 2016 und passt das Angebot in der Ferienzeit bedarfsgerecht an, heißt es in einer Mitteilung. Für Fahrgäste bedeutet das: Auf einigen Linien fahren die Busse seltener als gewohnt.

So wird etwa die XpressBus-Linie X35 zwischen Sorenkoppel und Innenstadt nur alle zehn Minuten bedient, zwischen Innenstadt und dem UKE alle 20 Minuten und bis nach Groß Borstel alle 40 Minuten. Bei den MetroBus-Linien geht die stark frequentierte Linie 5 morgens in einen Fünf-Minuten-Takt über.

Die Linien 4, 6, 19, 26, 27 und 40 verkehren alle zehn Minuten, während die Linie 42 in einem 7/8-Minuten-Takt fährt. Auf besonders stark genutzten Streckenabschnitten ergänzen sich die Linien 4 und 5 sowie 6 und 17, sodass hier mindestens ein Fünf-Minuten-Takt entsteht.

Auch bei den Stadtbuslinien gibt es Anpassungen. Die Busse der Linie 292 fahren alle zehn Minuten, während die Linien 143 und 162 nur alle 20 Minuten unterwegs sind. Die Linie 567, die normalerweise vor allem Schüler befördert, entfällt während der gesamten Ferienzeit komplett.