Bauarbeiten in den Osterferien: Alle S-Bahn-Linien betroffen

Hamburg - Hvv -Nutzer brauchen in den Osterferien Geduld. Die Deutsche Bahn baut während der Schleswig-Holsteiner Osterferien im Hamburger S-Bahn-Netz.

Außerdem werden während der Sperrung auf der Linie S1 die Station Iserbrook erneuert und an der Brücken an der Bargfredstraße gearbeitet. Und es kommt zur Bombensuche im Stadtteil Sternschanze.

An den Brücken der Schanzenstraße und Sternbrücke wird nach Blindgängern gesucht. © Christian Charisius/dpa

Der S-Bahn-Verkehr zwischen Altona und Sternschanze wird an den Wochenenden von 15. April und 16. April sowie 22. und 23. April eingestellt. Ersatzweise fahren Busse. Grund sind Kampfmittelsondierungen an den Brücken der Schanzenstraße und Sternbrücke. Während der Sperrung fährt die S21 zwischen Aumühle und Sternschanze und die S31 aus dem Süden endet am Hauptbahnhof.

Nach Bahnangaben wurden die Arbeiten in die Ferien gelegt, damit möglichst wenige Fahrgäste von Einschränkungen betroffen sind. In dieser Zeit sei die Auslastung geringer.

Der Zeitraum der S-Bahn-Baustellen überschneidet sich teilweise mit einer Sperrung der Hamburger Hochbahn. Die Linie U1 ist seit vergangenem Mittwoch zwischen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße gesperrt. Bis Donnerstag, den 20. April, dauern die Bauarbeiten an.