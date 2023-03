Wichtiger U1-Abschnitt für drei Wochen gesperrt

Die U1 wird zwischen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße in beide Richtungen gesperrt. Alternativ fahren Busse sowie die S1 und die U3. © Hamburger Hochbahn AG

Los geht es am Mittwoch, dem 29. März, Betriebsbeginn, teilte die Hamburger Hochbahn mit. Die Sperrung dauert bis Donnerstag, den 20. April, Betriebsschluss.

Während dieser drei Wochen richtet die Hochbahn einen Ersatzverkehr mit Busse ein. Durch kann sich je nach Verkehrslage die Fahrzeit um bis zu 20 Minuten verlängern. Die Busse halten NICHT an der U1-Haltestelle Sengelmannstraße. Diese wird aber von den regulären Linien 20, 23, 28, 118 und 179 angesteuert.

Als Alternative zum Bus rät die Hochbahn zum Umstieg in Züge der S-Bahn-Linie S1/S11 zwischen Ohlsdorf und Barmbek in Richtung Innenstadt. An der Haltestelle Barmbek ist der Umstieg in die Linie U3 in Richtung Kellinghusenstraße möglich.

Im Anschluss an die Vollsperrung bleibt die U1-Haltestelle bis Donnerstag, den 27. April, Betriebsschluss, geschlossen. Sie wird ohne Halt durchfahren.

Fahrgäste können mit der Buslinie 25 die nächstgelegene U1-Haltestelle Kellinghusenstraße erreichen oder mit der 19 die Haltestelle Lattenkamp erreichen.