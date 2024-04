27.04.2024 09:58 Weiter kein S-Bahn-Verkehr nach Zugunglück am Hamburger Hauptbahnhof

Nach dem schweren Zugunglück am Hauptbahnhof ist der S-Bahn-Verkehr in Hamburg auch am Samstagmorgen noch erheblich beeinträchtigt.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Nach dem schweren Zugunglück am Hauptbahnhof ist der S-Bahn-Verkehr in Hamburg auch am Samstagmorgen noch erheblich beeinträchtigt. Am Freitag war ein Bauzug der Deutschen Bahn gegen einen Brückenpfeiler gekracht und anschließend entgleist. Seitdem ist der S-Bahn-Verkehr erheblich beeinträchtigt. © Steven Hutchings/dpa Wie die S-Bahn-Hamburg mitteilte, kann der Hauptbahnhof aufgrund von Aufräumarbeiten immer noch nicht angefahren werden. Stattdessen fahren die S-Bahnen aktuell auf folgenden Verbindungen: S1: Zwischen Stadthausbrücke und Blankenese/Wedel sowie zwischen Berliner Tor und Airport. Zwischen Ohlsdorf und Poppenbüttel den SEV nutzen (Bauarbeiten).

Hamburg Lokal 10.000 Liter Diesel in Kanal: Droht eine Umweltkatastrophe? S2: Zwischen Berliner Tor und Bergedorf/Aumühle S3: Zwischen Pinneberg und Altona sowie Hammerbrook und Neugraben S5: Zwischen Neugraben und Buxtehude/Stade Zudem wird empfohlen, möglichst U-Bahnen und Busse zu nutzen. Die S-Bahn Hamburg gibt bekannt, wenn die Strecken wieder frei sind. Am Freitagnachmittag war ein Bauzug der Deutschen Bahn gegen einen Brückenpfeiler gekracht und anschließend entgleist. Dabei wurden sieben Menschen verletzt, einer davon schwer.

Titelfoto: Steven Hutchings/dpa