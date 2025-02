Hamburger Hochbahn testet neuen Wasserstoffbus

Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum sagte über den ersten ausgelieferten Bus: "Dieser wird nun auf Herz und Nieren getestet. Dann sehen wir weiter." (Archivbild) © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Eigentlich hatten fünf Busse mit Brennstoffzelle schon Ende Juni vergangenen Jahres ausgeliefert werden sollen, wie der Senat im November erklärt hatte.

Die Fahrzeuge waren im März 2023 bestellt worden. Die Lieferung verzögerte sich aber, weil die Hochbahn mit den Solobussen des polnischen Herstellers Solaris unzufrieden war.

Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum sagte über den ersten ausgelieferten Bus: "Dieser wird nun auf Herz und Nieren getestet. Dann sehen wir weiter."

Das kommunale Unternehmen Rebus im Landkreis Rostock setzt bereits voll auf Wasserstoffbusse. Die Fahrzeuge verfügen über Brennstoffzellen, die das nach Unternehmensangaben ohne CO2-Emissionen produzierte Gas in Strom für den E-Motor umwandeln.

Zur Flotte gehören 52 Fahrzeuge. Anfang nächsten Monats soll in Bad Doberan eine neue Wasserstoff-Tankstelle in Betrieb genommen werden. Dann könnten alle Fahrzeuge zum Einsatz kommen, teilte das Unternehmen in der vergangenen Woche mit. Werktags seien derzeit bis zu 25 Wasserstoffbusse unterwegs.