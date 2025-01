Hamburger müssen sich auf Sperrungen im U-Bahn-Verkehr einstellen

Hamburger müssen sich 2025 auf mehrere größere Sperrungen im U-Bahn-Verkehr einstellen. (Symbolfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Auf der U4-Strecke wird weiterhin an der Verlängerung gearbeitet, während auf der Strecke der U1 etwa marode Brücken ersetzt werden, wie die Hochbahn ankündigte.

Im Fall der U4 konzentrieren sich die Arbeiten um den Bahnhof Horner Rennbahn. Dort will die Hochbahn die Kreuzung in Betrieb nehmen, die den Bahnhof an den im Bau befindlichen Abschnitt nach Horner Geest anbindet. Die U4 soll die verlängerte Strecke ab 2027 befahren.

Die Sperrungen betreffen auch die U2, die auf dieser Strecke weiterhin Richtung Osten verkehrt. Zwischen den Bahnhöfen Hammer Kirche und Horner Rennbahn werden die Linien vom 3. März bis zum 27. April durch Busse ersetzt. Zeitweise wird die Sperrung bis zu den Bahnhöfen Burgstraße und Legienstraße ausgeweitet.

Für Fahrgäste gibt es aber auch positive Nachrichten: Nach dem Ende der Sperrung soll die U2 wieder nach Billstedt durchfahren. Wegen der U4-Bauarbeiten müssen Fahrgäste derzeit an der Horner Rennbahn umsteigen.