Schlagermove, Ed Sheeran und Elbtunnel: Hier ist Verkehrschaos in Hamburg vorprogrammiert

Hamburg - Am Samstag wird es in der Hansestadt wieder laut, schrill und bunt: Der legendäre Schlagermove zieht durch St. Pauli und bringt neben Schlagerhits wahrscheinlich auch mehr als 400.000 Party-Besucher in die Stadt. Doch die Parade ist nicht das einzige Mega-Event am Wochenende!