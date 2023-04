hvv: Streckensperrungen zum Haspa Marathon Hamburg 2023

Hamburg - Am kommenden Sonntag steigt die diesjährige Ausgabe des "Haspa Marathon Hamburg". Das Event mit mehr als 20.000 Laufbegeisterten hat auch Auswirkungen auf den ÖPNV und individuell Verkehr im Bereich des Rundkurses. Welche Linien des hvv - Hamburger Verkehrsverbund betroffen sein werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Das Teilnehmerfeld des Haspa Marathon Hamburg an den Messehallen im Jahr 2022. © Christian Charisius/dpa

Von etwa 7 Uhr bis 16.30 Uhr käme es aufgrund des Marathons in Hamburg im Stadtgebiet zu Einschränkungen, so der Verband in einer Pressemitteilung.

Betroffen von den umfangreichen Straßensperrungen seien die Buslinien X3, X22, X35, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 172, 174, 179 und 392.

Statt Busse, sollten Fahrgäste am 23. April 2023 nach Möglichkeit U-Bahnen und S-Bahnen genutzt werden, heißt es.

Auch die Anreise zum Start-/Zielpunkt des "Haspa Marathon Hamburg" am Haupteingang der Messe Hamburg ist für Läuferinnen und Läufer problemlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewältigen. Der Bahnhof Dammtor, so wie S-/U-Bahn-Haltstellen "Sternschanze" (S31, S21, U3), "Messehallen" (U2) und "Stephansplatz" (U1) liegen in unmittelbarem Bereich der Messe.