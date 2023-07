Mega-Baustelle: U1-Pendler brauchen monatelang starke Nerven

An der Haltestelle Wandsbek Markt heißt es bald: "Alle aussteigen, bitte!" (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Am Knotenpunkt von U1 und U3 werden vier historische Brücken ausgetauscht, teilte die Hamburger Hochbahn mit. Deswegen steht auf der Strecke zwischen Wandsbek Markt und Wandsbek Gartenstadt nur ein Gleis zur Verfügung.

Das bedeutet, dass ab Freitag, dem 14. Juli, bis Donnerstag, dem 21. Dezember, zwischen den beiden Haltestellen ein Zug im 15-Minuten-Takt pendelt. Die Stationen Halte Straßburger Straße und Alter Teichweg werden damit angefahren. Aber: Sowohl in Wandsbek Markt als auch in Wandsbek Gartenstadt muss zur Weiterfahrt in Richtung Hauptbahnhof beziehungsweise in Richtung Ohlstedt oder Großhansdorf umgestiegen werden.

Wer aus dem Norden mit der U1 kommt, hat immerhin einen Vorteil: Ab Samstag, dem 29. Juli, fahren die Züge über Wandsbek-Gartenstadt in der Regel weiter als U3 bis zur Haltestelle Barmbek. Dort ist ein Umstieg in die reguläre U3 sowie S1 und S11 möglich.

Zum Pendelbetrieb kommen zeitweise Vollsperrungen der Strecke hinzu. Die erste ist für Samstag, den 29. Juli, vorgesehen. Von etwa 6 bis 22 Uhr fahren zwischen Wandsbek Markt und Wandsbek Gartenstadt Busse statt Bahnen, da wegen Bauarbeiten am Prellbock der Strom abgeschaltet werden muss.