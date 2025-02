Nach einem Monat Verzögerung: Hier soll die U1 ab Montag wieder halten

Von Niklas Graeber

Hamburg - Fahrgäste der Hamburger Linie U1 sollen ab Montag wieder an der Sengelmannstraße ein- und aussteigen können. Die Bauarbeiten an einem neuen Bahnsteig seien nach einer monatelangen Sperrung abgeschlossen, teilte die Hochbahn mit. Zuletzt fuhren die Züge an der Haltestelle in der City Nord ohne Halt durch.