So fahren die U-Bahnen und Busse in Hamburg an Weihnachten

Hamburg - Wie kommen die Menschen in Hamburg an den Weihnachtstagen von A nach B? TAG24 gibt einen Überblick.

Für die U-Bahnen und Busse in Hamburg gelten an den Weihnachtstagen spezielle Fahrpläne. (Symbolfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Wie die Hamburger Hochbahn am gestrigen Samstag mitteilte, gelten an Heiligabend für die U-Bahnen in der Hansestadt spezielle Regelungen.

Demnach gilt bis 18 Uhr für die U1 und die U2 der übliche Sonntagsfahrplan, während die U3 und die U4 im Zehn-Minuten-Takt fährt.

Ab 12 Uhr verkehrt die U4 allerdings nur noch zwischen den Haltestellen Elbbrücken und Jungfernstieg.

Ab 18 Uhr an Heiligabend fahren schließlich alle Linien im 20-Minuten-Takt. Am 1. und 2. Weihnachtstag gilt jeweils der Sonntagsfahrplan.

Die Busse wiederum fahren an Heiligabend bis 14 Uhr nach dem Sonntagsfahrplan, am Nachmittag gehen viele Linien in einen Sonderfahrplan über. Reisende sollen ihre Verbindungen entsprechend checken.