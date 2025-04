28.04.2025 07:11 Wichtige U-Bahn-Linie gesperrt: Fahrgäste brauchen Geduld

Die U3-Sperrung beginnt am 28. April. Sie soll am 8. Mai enden. Die Hochbahn bietet Ersatzverkehr mit Bussen an. Es dauert bis zu 20 Minuten länger.

Von Lukas Müller Hamburg - Zwischen dem heutigen Montag und dem 8. Mai fahren auf der U3-Strecke Schlump-Kellinghusenstraße keine Züge. Fahrgäste müssen sich auf längere Fahrten mit dem Bus einstellen. Die U3 ist ab Montag für mehr als eine Woche zwischen Schlump und Kellinghusenstraße gesperrt. © Daniel Bockwoldt/dpa Der Grund der Sperrung sind Bauarbeiten, wie die Hochbahn mitteilte. Der städtische Bahnbetreiber erneuert Gleise, Stromschienen und Schwellen. Die Hochbahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Die Fahrzeit kann sich den Angaben nach um bis zu 20 Minuten verlängern. Zwischen den Stationen Schlump und Kellinghusenstraße liegen die Haltestellen Hoheluftbrücke und Eppendorfer Baum. Besonders im Berufsverkehr könnte das auf der vielfrequentierten Strecke für Frustration sorgen.

