Zahlreiche Nordbahn-Züge fallen aus: Das müsst Ihr jetzt wissen

Die Nordbahn wird durch Bauarbeiten der Deutschen Bahn lahmgelegt. (Archivbild) © nordbahn/PR

Betroffen ist davon unter anderem die Linie RB82 zwischen Neumünster, Bad Segeberg und Bad Oldesloe.

Bereits seit 15. März gibt es zahlreiche Ausfälle. Grund sind Bauarbeiten zur Verlegung des Fernbahnhofs Hamburg-Altona an den Diebsteich, teilte das Unternehmen mit. Dadurch muss der Güterverkehr umgeleitet werden und bei der Nordbahn kommt es zu starken Beeinträchtigungen.

Ab Montag, dem 25. März, fallen bis zum Montag, dem 15. April, etwa die Hälfte aller täglichen Verbindungen aus. Außerdem entfallen am 17., 18., 20., 21., 26. und 27. April ab 20 Uhr alle nächtlichen Züge.

Die Nordbahn organisiert für alle Ausfälle Ersatzverkehr mit Bussen, der auf die Anschlusszeiten der Züge abgestimmt ist. Fahrräder können dort aber nicht mitgenommen werden. Wenn möglich, bieten die Busse einen Niederflureinstieg für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.

Der Ersatzverkehr hat allerdings ebenfalls mit Baustellen zu kämpfen. In Bad Segeberg wird an der B206 und in Bad Oldesloe an der L83 gebaut. Daher können die Haltestellen Bad Segeberg und Wakendorf teilweise nicht von den Bussen angefahren werden. Obendrein gibt es in Fresenburg dauerhaft und planmäßig keinen Halt.

Die Nordbahn rechnet mit Verspätungen und deutlich verlängerten Fahrzeiten. Daher werden Reisende gebeten, ausreichend Zeit einzuplanen.