23.06.2026 07:18 Im Norden wird es wieder heiß: Können Schüler auf Hitzefrei hoffen?

Die Temperaturen sollen vielerorts in Norddeutschland ab Mittwoch wieder die 30-Grad-Marke knacken. Eine Garantie für Hitzefrei ist das aber nicht.

Von Birgitta von Gyldenfeldt, Tobias Bruns Kiel/Hamburg/Schwerin - Die Temperaturen sollen vielerorts in Norddeutschland ab Mittwoch wieder die 30-Grad-Marke knacken. Eine Garantie für Hitzefrei ist das aber nicht.

Wann die Schüler Hitzefrei bekommen, liegt in den Händen der Schulleitung. © Jan Woitas/dpa Bei über 30 Grad wird der Schulunterricht in vollen Klassenzimmern schnell unangenehm. In Hamburg und dem Süden Schleswig-Holsteins klettert das Thermometer am Mittwoch auf 31 Grad, am Freitag drohen gar 35 Grad. Da stellt sich die Frage, wann gibt es eigentlich Hitzefrei in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern?



Wer entscheidet darüber, ob es Hitzefrei gibt?

Die Bildungsministerien in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern machen dazu ebenso wie die Schulbehörde in Hamburg keine generellen Vorgaben. Und zwar bewusst, wie etwa der Sprecher der Schulbehörde in Hamburg sagt. Denn es seien die jeweils unterschiedlichen konkreten Verhältnisse vor Ort entscheidend, also in jedem einzelnen Schulgebäude beziehungsweise Klassenraum. Und da diese die jeweilige Schulleitung am besten kennt, kann und soll diese daher entscheiden. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher des Bildungsministeriums in Schleswig-Holstein. Hier gilt laut Erlass: "Bei außergewöhnlichen Witterungsverhältnissen im Sommer entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter im Rahmen der Fürsorgepflicht, ob und in welchem Umfang Unterricht erteilt werden kann."

Welche Überlegungen spielen eine Rolle?

Temperaturen über 30 Grad sind kein Garant für Hitzefrei. Insbesondere dann nicht, wenn das Schulgebäude ein Altbau mit dicken Wänden ist. © Jens Büttner/dpa/dpa-tmn Grundsätzlich gilt: Zunächst ist zu prüfen, ob der Unterricht vielleicht in kühlere Räume oder nach draußen verlegt werden kann, heißt es aus Ministerium und Behörde. Auch die Verkürzung einzelner Stunden sei möglich. "Denn oberstes Ziel ist es zunächst, Unterricht stattfinden zu lassen, wo immer das möglich ist", sagte der Sprecher der Hamburger Schulbehörde. Auch die Art des Schulgebäudes spielt in die Entscheidungsfindung mit ein: In einem Neubau oder Containern, die vielleicht auch noch der Sonne ausgesetzt sind, sind die Bedingungen andere als etwa in einem Altbau mit dicken Wänden und unter großen Bäumen.

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