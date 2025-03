Klinikbeschäftigte erneut zu Warnstreik aufgerufen: Gibt es einen Notdienst?

Hamburg - Beschäftigte der Asklepios-Kliniken und des Universitätsklinikums Hamburg -Eppendorf (UKE) sind am Donnerstag und Freitag zu einem Warnstreik aufgerufen. Das teilte die Dienstleistungsgewerkschaft "Verdi" am heutigen Montag mit. Die Gewerkschaft kündigte an, der Warnstreik werde zu deutlichen Einschränkungen führen. Es seien Notdienstvereinbarungen für eine Mindestbesetzung getroffen worden.

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) wird am Donnerstag und Freitag bestreikt. © Axel Heimken/dpa

Am Donnerstagmorgen plant Verdi eine Kundgebung auf dem Gänsemarkt. An dem Tag sind zudem Beschäftigte der Schön Klinik Hamburg Eilbek und der Endo-Klinik von Helios aufgerufen, sich an dem Warnstreik zu beteiligen.

Über eine Notdienstvereinbarung spricht Verdi derzeit mit den Betreibern, wie es auf Anfrage heißt.



Anlass des Warnstreiks ist die andauernde Tarifrunde im öffentlichen Dienst für die Beschäftigten von Bund und Kommunen.

Während der zurückliegenden Verhandlungen hatte es keine Annäherung gegeben. Verdi fordert acht Prozent mehr Geld als bislang für die Beschäftigten, was einem monatlichen Plus von 350 Euro entsprechen soll. Die dritte Verhandlungsrunde ist Mitte März in Potsdam geplant.