Nach großer Nachfrage: LEGO-Center bietet Abende nur für Erwachsene

Hamburg - Der Traum von vielen erwachsenen LEGO-Fans wird wahr: Am Donnerstag, 25. September 2025, findet im erst kürzlich eröffneten "LEGO Discovery Centre der neuen Generation" in Hamburg das erste "After-Work–Event" nur für Erwachsene statt. Schon vor der Eröffnung im Juni sei die Nachfrage nach solch einem Event riesig gewesen, wie Geschäftsführerin Miriam Wolframm gegenüber TAG24 mitteilte.

Alles in Kürze

Geschäftsführerin Miriam Wolframm (l.) und Master-Model-Builder Robert Püschel bei der Eröffnung des XXL-LEGO-Centers am 13. Juni 2025. Die Indoor-Erlebniswelt befindet sich direkt im Hamburger Westfield-Center. © LEGO Discovery Centre / Anna-Lena Ehlers

Zunächst wollte man aber die Interessen der Kinder in den Fokus rücken, so Wolframm weiter. "Wir leben in Städten, die für Erwachsene gemacht und für Kinder oft nicht greifbar sind, hier ist das anders." Zwölf Erlebnisbereiche laden Kinder von zwei bis zwölf Jahren zum Spielen, Lernen und Kreativ-Sein ein.

Doch an diesem einen Abend im September soll das LEGO-Center von 18 bis 21 Uhr ganz den Erwachsenen gehören. Dann können auch die großen Fans in der 3000 Quadratmeter großen Indoor-Erlebniswelt Attraktionen wie die "Krokodil-Schlucht", das 4D-Kino oder die "Weltraummission" entdecken.

Geöffnet sind alle Bereiche, die sich auch für erwachsene Besucher eignen, so der Veranstalter.

Vor allem die Mini-World – dem Herzstück des Centers – wird ersten Erfahrungen nach für Begeisterung bei den großen Fans sorgen. In über 25.000 Stunden und mit 1,3 Millionen LEGO-Steinen wurden hier unter anderem die Hamburger Wahrzeichen nachgebaut.