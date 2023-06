Achtung, die Nonnen kommen: Mit nur drei Profis spielt das Musical "Sister Act" in Hamburg

Am Montag feierte das Musical "Sister Act" in Hamburg im First Stage Theater seine Premiere. Die jungen Schauspielerinnen brachten den Theatersaal zum Beben.

Von Alice Nägle

Hamburg - Am Montag feierte das Musical "Sister Act" seine Premiere im First Stage Theater in Hamburg. In etwa zwei Stunden präsentierten die Absolventen der zugehörigen "Stage School" gemeinsam mit nur drei Profi-Darstellern eine Show, die die Zuschauer aus ihren Sitzen riss. Das TAG24-Fazit: "Gönn Dir diese kleine Sünde, Baby!"

Das gesamte Nonnen-Ensemble wurde gespielt von Absolventen der Hamburger Stage School. Gemeinsam mit Profi-Darstellerin Dominique Aref (m) als Nachtclubsängerin Deloris van Cartier versetzten sie den Saal in Gospel-Stimmung. © Dennis Mundkowski "Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie die Hitze in unser klimatisiertes Theater getrieben hat", witzelte der Produzent des Musicals, Geschäftsführer des Theaters und Inhaber der "Stage School" Dennis Schulze (32) in seiner Eröffnungsrede zur "Sister Act"-Premiere und erntete damit den ersten Lacher. Schon direkt zu Beginn war die Stimmung in dem kleinen Theatersaal mit nur 279 Sitzplätzen, der bis zum Rand gefüllt war, super. Einen besonderen Dank richtete der Produzent noch vor der Vorstellung auch an die Presse. "Vielen Dank, dass Sie uns in die Welt tragen. Das ist genau das, was wir als Theater aktuell brauchen. Sämtliche Kulturfonds und Unterstützungen endeten im Juni. Wir sind jetzt wieder auf uns alleine gestellt", so die Worte des bislang jüngsten Chef der "Stage School" Hamburg. Das Musical, das von jetzt an mit einer kleinen Unterbrechung bis Mitte Oktober im Theater in Altona gespielt wird, wurde in nur 355 Tagen komplett auf die Beine gestellt, erzählte der Produzent. "Am 22. Juni 2022 habe ich den Antrag auf die Lizenz von 'Sister Act' erst gestellt." Aber noch erstaunlicher ist, dass dieses Musical das Abschlussprojekt der diesjährigen Absolventen der "Stage School" ist und die Schüler damit ihre dreijährige Ausbildung beenden. Hamburg Kultur & Leute Metallica begeistern beim Auftakt des Hamburg-Doppelpacks im Volksparkstadion Mit nur drei externen Profidarstellern präsentieren die knapp 40 Nachwuchstalente eine Darbietung des Musical-Klassikers, die durch eine teils moderne Interpretation und regionale Anekdoten wie einer MOPO-Zeitung oder Astra-Bier als Requisiten den Saal zum Lachen und Feiern brachten. Durch den speziellen Spirit der jungen Schauspieler flossen die Gospel-Vibes von Sekunde eins auf die Zuschauer über und es war fast unmöglich, zu den Song-Klassikern nicht mitzuwippen.

Monsignore Howard (in grün), gespielt von Dejan Drkic, präsentierte den Nonnen den positiven Artikel über ihre neuen Gesangseinlagen in der Kirche. © Dennis Mundkowski

Eine urkomische Geschichte mit tiefer Message

Clubbesitzer Curtis Shank (m.), Polizist Eddie (l.) und Mitglied in Curtis Gang, Joey (r.) schwangen zum Finale sogar gemeinsam das Tanzbein. Sonst waren vor allem Curtis und seine Crew im Stück mit den Ordensmitgliedern und dem Polizisten verfeindet. © Dennis Mundkowski Basierend auf der gleichnamigen amerikanischen Filmkomödie von 1992 mit Schauspielerin Whoopi Goldberg (67) in der Titelrolle verkörpert Dominique Aref in der Stage-School-Produktion die Nachclubsängerin Deloris van Cartier. Mit ihrer Rolle erzählt die geborene Niederländerin die Geschichte einer jungen Frau, die ganz nach oben will, deren Traum Ruhm und Rampenlicht ist. Ihr persönlicher Himmel auf Erden? Ein weißes Paillettenkleid mit passendem Fuchspelz. Zunächst jedoch beschränkt sich die junge Sängerin auf den Nachtclub ihres Liebhabers Curtis Shank, der von Darsteller Ilias Sidi-Yacoub gespielt wurde. Erst als der Nachtclubbesitzer in ihrer versehentlichen Anwesenheit einen Mord begeht und sie als unliebsame Zeugin zu ihrem eigenen Schutz von Aliosha Jorge Ungur als Polizist Eddie ("Schwitze Fritze") in ein Kloster verfrachtet wird, macht es bei der Sängerin Klick. Für ihren Erfolg braucht sie keinen Mann! Mit ihrer extrovertierten und lauten Art mischt sie nicht nur die ganze Schwesternschaft auf, bringt die Mutteroberin (gespielt von Femke Soetenga) auf die Palme und rettet am Ende auch das Kloster vor den Chinesen. Die Anwesenheit von Deloris van Cartier lässt Liebe, Freundschaft und Zusammenhalt innerhalb des Ordens neu aufleben, die letztlich den bösen Curtis und seine Gang überwältigt. Hamburg Kultur & Leute Mehr als 7000 Biker nehmen an Motorrad-Gottesdienst teil Mit bekannten Songs wie "Fabelhaft, Baby!", "Zeig mir den Himmel" oder "Lass die Liebe rein" wird in dem Stück nochmal mehr betont, dass es im Leben nicht auf Ruhm und Geld ankommt, sondern, dass Zusammenhalt, Liebe und der Glaube an sich selbst das ist, was einen wirklich reich sein lässt.

Fast schon mystische Stimmung wurde durch das Bühnenbild der Kirche geschaffen. Femke Soetenga spielt die strenge Mutteroberin, die anfangs überhaupt nicht erfreut über die Anwesenheit der jungen, wilden Deloris van Cartier ist. © Dennis Mundkowski

Dennis Schulze: "Deshalb liebe ich meine Arbeit!"

Mit dem finalen musikalischen Highlight "Lass die Liebe rein", bei dem sich noch einmal alle Schauspieler auf der Bühne versammelten und in funkelnden Glitzeroutfits singend und tanzend auf der Bühne feierten, endete das Stück nach etwa 140 Minuten inklusive Pause. Alle Darsteller ernteten tosenden Applaus und erhielten Standing Ovations. Der Gospel-Hype, der bereits in den Neunzigern durch den Film "Sister Act - Eine himmlische Karriere" ausgelöst wurde, hatte sich in dem klimatisierten Saal des First Stage Theaters definitiv ebenso verbreitet. Und nicht nur die Zuschauer, sondern auch Produzent Dennis Schulze war glücklich über die erste offizielle Aufführung des Stücks und vor allem sehr stolz auf seine "Schäfchen". "Das Handwerkszeug haben sie ja in meiner Schule gelernt. Das ist dann wunderschön zu sehen. Deshalb liebe ich meine Arbeit auch, diesen schönen Weg mitanzusehen", sagte er auf Nachfrage zu TAG24.

Produzent Dennis Schulze (32, l.), Darstellerin Dominique Aref (M.) und Director Daryousch Ravari am Abend der "Sister Act"-Premiere im First Stage Theater in Hamburg. © Dennis Mundkowski