Bestseller-Autor Saša Stanišić wütend: "Haben schlicht die allerdümmste Politik"

Der Hamburger Schriftsteller Saša Stanišić (46) lebt seit 1992 in Deutschland. © Christian Charisius/dpa

Auf seinem Instagram-Account wetterte der Wahl-Hamburger am Wochenende: "Wir haben schlicht die allerdümmste Politik."

Dazu veröffentlichte er den Screenshot eines Artikels des Nachrichtenportals Schwäbische.de, in dem über die Abschiebung einer 21 Jahre alten Syrerin von Albstadt nach Spanien berichtet wird. In dem Text heißt es, dass die junge Frau im DAA-Institut Deutsch lernte und dort Klassenbeste war, bevor ihr Asylantrag abgelehnt wurde. "Und noch eine traurige Pointe: Sie wollte Altenpflegerin werden", so Saša Stanišić in seinem Kommentar.

Am Montag kritisierte der Bestseller-Autor zudem die mediale Aufbereitung in der deutschen Berichterstattung über Abschiebungen. Dieses Mal mit Blick auf einen Text aus dem Hamburger Abendblatt, verfasst vom stellvertretenden Chefredakteur Stephan Steinlein, in dem es um die "konsequente" Abschiebe-Praxis in der Hansestadt geht. "Medial befeuerte Freude über Abschiebungen", verurteilt Stanišić die dort getroffene Wortwahl.

Daraus lasse sich geradezu ein "Euphemismus" über die hohe Anzahl an Abschiebung von Flüchtlingen lesen.