Christina Block kann nach Entführungsdrama aufatmen: Europäischer Haftbefehl aufgehoben

Hamburg - Ein kleiner Teilerfolg, mehr aber auch nicht! Die dänischen Behörden haben den Europäischen Haftbefehl gegen Steakhouse-Erbin Christina Block (50) aufgehoben. Dies teilte ihr Verteidiger am Dienstagabend zahlreichen Medien mit.

Steakhouse-Erbin Christina Block (50) kann vorerst aufatmen. Die dänischen Behörden haben den Europäischen Haftbefehl gegen sie aufgehoben. © Georg Wendt/dpa

Demnach hätten sich sowohl die deutsche als auch die dänische Verteidigung erfolgreich eingesetzt. Die Aufhebung kann als Erfolg gewertet werden, denn im Normalfall werden rund 99 Prozent der Fälle, in den eine Person per Europäischen Haftbefehl gesucht wird, in Deutschland auch vollstreckt. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hatte allerdings aufgrund von fehlenden Haftgründen darauf verzichtet.

Allerdings musste Block vor wenigen Wochen eine Niederlage einstecken. Wie das Hanseatisches Oberlandesgericht am 20. Februar mitgeteilt hatte, seien die deutschen Gerichte nicht mehr im Sorgerechtsstreit zwischen der Hamburger Unternehmerin und ihrem Ex-Mann Stephan Hensel (49) zuständig.

Grund dafür sei der inzwischen verfestigte Lebensmittelpunkt der beiden Kinder in Dänemark gewesen.

Hensel hatte die beiden gemeinsamen Kinder Klara (13) und Theodor (10) nach einem Besuchswochenende bei sich behalten, obwohl das Aufenthaltsbestimmungsrecht bei der Mutter lag. Anschließend hatte der 49-Jährige basierend auf Aussagen der Kinder schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Partnerin erhoben.