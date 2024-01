Gericht entscheidet im Block-Drama: Kinder wieder zurück beim Vater!

Hat die Hamburger Unternehmerin Christina Block (49) die Entführung ihrer Kinder selbst veranlasst? © Georg Wendt/dpa

Am Freitag sei eine einstweilige Anordnung erlassen worden, die die Mutter nun zur Herausgabe der Kinder an den Vater verpflichte, heißt es in einer Mitteilung des Hanseatischen Oberlandesgerichts.

"Dieser Eilmaßnahme liegt die Einschätzung zugrunde, dass eine Rückkehr der Kinder zum Vater dem Wohl der Kinder aktuell am besten entspreche." Dabei sei berücksichtigt worden, dass die Kinder ihren Lebensmittelpunkt seit mehr als zwei Jahren bei ihrem Vater in Dänemark hatten.

Die Kinder seien bereits wieder in der Obhut des Vaters, hieß es außerdem.

Nach Informationen von Zeit Online hatte ein dänisches Gericht bereits am 2. Januar dieses Jahres das Sorgerecht in einem Eilverfahren an den Vater übertragen.

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll die Mutter dagegen eingeräumt haben, die Entführung der Kinder aus Dänemark in Auftrag gegeben zu haben. Außerdem informierte sie die Öffentlichkeit darüber, dass die Kinder in ihrer Obhut waren.

Am Donnerstagabend besuchten Vertreter des Jugendamts und der Hamburger Polizei dann das Wohnhaus von Christina Block und erklärten, dass es den Kindern augenscheinlich gutgehe.

Nähere Auskünfte wollte man zum Schutz der laufenden Ermittlungen und zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte aber nicht machen, hieß es von den Behörden.