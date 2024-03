Countdown zur Disney-Weltpremiere: So sieht es hinter den Kulissen von "Hercules" aus

Hamburg - In wenigen Wochen feiert das Disney-Musical "Hercules" seine Weltpremiere in Hamburg. TAG24 hat für Euch schon mal einen Blick hinter die Kulissen geworfen.

Der Make-up-Artist Kirk Cambridge-del Pesche (47) verwandelt die Holländerin Indy Luna Correa (26) in Meg. © TAG24/Franziska Rentzsch

Am Mittwoch war die Stimmung aufgeheizt auf vor und hinter der Bühne im Stage Theater Neue Flora: Denn der erste komplette Durchlauf für "Hercules" stand an. Erst seit Mitte Januar wird geprobt, am Sonntag gibt es eine erste Vorpremiere, am 24. März folgt die offizielle Weltpremiere.

"Wir duplizieren hier nichts. Die Menschen, die wir sehen, sind gerade dabei, das Zeug buchstäblich zu erfinden", gibt uns Thomas Schumacher (66), Chef der Disney Theatrical Group, eine erste Einführung.

Können sich die Darstellenden in den Kostümen überhaupt bewegen? Funktionieren die Quick-Changes? Wie wirkt die ganze Szenerie?

"Das alles wird aktuell noch kreiert, während wir hier sind – auch das eigentliche Skript", so Schumacher weiter. Dieses wird im Anschluss an die Show dann wieder zurück ins Englische übersetzt. "Denn wir hoffen, dass die Produktion danach auch weltweit gezeigt wird. Aber erst muss sie dem Publikum in Hamburg gefallen."

Das, was Zuschauende dann auf der Bühne zu sehen bekommen, ist nur ein Bruchteil der seit Monaten dauernden Arbeiten hinter den Kulissen: Hier wird intensiv designt, kreiert, verworfen und wieder von vorne begonnen – im Akkord. Doch Make-up-Artist Kirk Cambridge-del Pesche (47) liebt genau diesen Nervenkitzel.

"Wenn du einen Look designst und kreierst wirst du von Menschen inspiriert, mit denen arbeitest; wie sie aussehen, was sie sich schön fühlen lässt", sagt er, während er die Tänzerin Indy Luna Correa (26) in Meg verwandelt.