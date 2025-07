Pelican-Terrasse dicht! Beliebte Kiez-Gastro klagt über Ungerechtigkeit

Im Streit um seine Terrasse klagt Geschäftsführer der Pelican Bar, Benjamin "Benni" Trinh-Bomme (31) über fehlende Kompromissbereitschaft vonseiten der Nachbarn. © Alice Nägle/TAG24

"Wegen des Nachtbeauftragten dürfen wir unsere Terrasse nicht aufmachen", erklärte der 31-Jährige die aktuelle Situation. Dabei blickt er auf seinen leergefegten Außenbereich, der eigentlich mit bunten Sonnenschirmen, Stühlen und Kerzen zum Verweilen an einem lauen Sommerabend einlädt.

"Er hat einen Bericht an das Bezirksamt geliefert, der in unseren Augen eine verzerrte Sicht wiedergibt", ergänzte der Geschäftsführer der Pelican Bar, die seit knapp sechs Jahren sein Zuhause in Räumlichkeiten an der Ecke Paul-Roosen-Straße/Am Brunnenhof gefunden und für diese Saison keine Genehmigung für eine Outdoor-Nutzung bekommen hat.

Der Grund: 51 Beschwerden aus neun Haushalten innerhalb von neun Monaten – wegen angeblicher Lautstärke. Dies teilte der Nachtbeauftragte für St. Pauli, Sascha Bartz und Pressesprecherin des Bezirksamts Hamburg-Mitte, Elsa Scholz auf TAG24-Nachfrage mit.

"Gerade im Bereich der Paul-Roosen-Straße gab es in den letzten Jahren eine massive Beschwerdelage aus der teilweise seit Jahrzehnten dort wohnenden Anwohnerschaft über gastronomische Betriebe", schreibt Scholz.

Wenn es so weiterginge, sieht Thrin-Bomme seine Bar allerdings gefährdet. Bereits jetzt spricht der Gastronom von Umsatzeinbrüchen und dadurch verkürzten Arbeitsstunden seines Personals.

An einem belebten Platz, an dem mehrere Bars, Restaurants sowie Kiosks ansässig sind, stellt sich allerdings die Frage, inwiefern lediglich das Pelican am mutmaßlich erhöhten Lärmpegel Schuld sein kann?