Erfolgs-Autor Bas Kast: "Ohne dieses Buch hätte ich LSD nie ausprobiert"

Der Wissenschaftsjournalist Bas Kast (50) stellte am Samstag seinen "Kompass für die Seele" in Hamburg vor. (Archivbild) © Horst Galuschka/dpa

Im Rahmen des Harbour Front Literaturfestivals und im Gespräch mit der Buchinfluencerin Karla Paul (40, "Long Story Short") stellte Kast sein aktuelles Buch am Samstagabend im Deutschen Schauspielhaus Hamburg vor.

Deutlich wurde dabei: Hinter dem Seelenkompass steckt erneut eine ganz persönliche Geschichte.

Denn schon seinen Ernährungskompass schrieb Kast, nachdem er selbst unter zunehmend beunruhigenden Herzattacken gelitten hatte. Er wälzte Studien, stellte seine Ernährung um und teilte sein Wissen schließlich in dem Bestseller.

Dem bis dato unbekannten Autor gelang der Überraschungserfolg.

Doch nach einem ersten Hochgefühl folgte die erschreckende Leere: "Ich lebte diesen Traum und er bedeutete mir überhaupt nichts", beschrieb es Kast nun. Auch eine harmonische Ehe, drei gesunde Kinder und finanzielle Sicherheit konnten daran nichts ändern. "Das war erschütternd. Ich dachte: Wenn du jetzt nicht glücklich sein kannst, wann dann?"

Und so fing der Autor an, sich ganz wissenschaftlich mit seiner seelischen Gesundheit und spirituellen Themen auseinanderzusetzen. Wieder begann er, Studien zusammenzutragen und testete die verschiedensten Mittel und Methoden zunächst an sich selbst: Meditation, Eisbaden und Saunagänge etwa – aber auch Psychedelika gehörten dazu.

"Ohne dieses Buch hätte ich Pilze oder LSD nie ausprobiert", erklärte Kast am Samstag weiter. "Und jetzt bin ich dankbar dafür."