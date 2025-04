Fünf Arbeiter starben bei den Bauarbeiten: Shopping-Mall Westfield öffnet mit Protesten

Nach mehrmaligen Verschiebungen wird das Westfield-Einkaufscenter am Dienstag endlich öffnen. © Christian Charisius/dpa

Um 14.30 ist die offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Peter Tschentscher (59, SPD) und geladenen Gästen geplant. Ab 16 Uhr können alle Besucher zum Einkaufsbummel, Kinobesuch oder Schlemmen in einem der vielen Restaurants auf das große Areal kommen.

Über die Hälfe der im Quartier vertretenen Marken und Konzepte sind nach Angaben des Betreibers Unibail-Rodamco-Westfield (URW) bisher nicht in der Hamburger Innenstadt vertreten. Ein Drittel sei überhaupt noch nicht in der Hansestadt ansässig. URW rechnet mittelfristig mit 16 Millionen Besuchern jährlich.

Anhaltende Probleme auf der Baustelle hatten zu einer mehrfachen Verschiebung des Eröffnungstermins geführt, auch die Kosten kletterten immer weiter. URW bezifferte die Gesamtinvestitionen zuletzt auf 2,45 Milliarden Euro.

URW war in der Vergangenheit wegen der Zustände auf der Baustelle scharf kritisiert worden. So waren im Oktober 2023 bei einem der schwersten Arbeitsunfälle in Hamburg fünf Arbeiter ums Leben gekommen. Unter anderem wegen dieser Vorfälle hat die IG Bau Hamburg zu einer Protestaktion am Rande der Eröffnung geladen unter dem Motto "Ihre Mall - Unser Grab".