Für neue Haare: Regionalliga-Torwart vermittelt Fußballer in die Türkei

Hamburg/Norderstedt - Lars Huxsohl (29) ist Torwart beim Regionalligisten Eintracht Norderstedt. Beruflich arbeitet er in einer Unternehmensberatung, als Nebentätigkeit vermittelt er Fußballer zu Haartransplantationen in die Türkei. Im Interview mit der Zeit erklärte er, wieso gerade Fußballer auf seinen Service zurückkommen.

Lars Huxsohl (29) flog bereits mit 22 Jahren für eine Haartransplantation in die Türkei. © Marcus Brandt/dpa

Im besonderen Pokalspiel gegen den FC St. Pauli am 16. August machte der 29-Jährige das Spiel seines Lebens und zwang den Bundesligisten letztlich sogar ins Elfmeterschießen.

Neben seiner Tätigkeit als Regionalliga-Keeper hat er sich noch ein weiteres Business aufgebaut, das mit Fußball zu tun hat - zumindest im weitesten Sinne.

Huxol vermittelt Spieler zu Haartransplantationskliniken in die Türkei. Auch er selbst unterzog sich bereits einer solchen Schönheits-OP.

"Viele Fußballer haben ein großes Ego und stehen auch deswegen auf dem Feld. Bei mir ist das auf jeden Fall auch ein Faktor. Und das überträgt sich dann auf die Frisur", gab der Sportler im Gespräch zu.

Als ihm auf Fotos, die während der Spiele von Norderstedt geknipst wurden, schließlich auffiel, dass das Haar am Oberkopf immer lichter zu werden schien, habe der Norddeutsche die Entscheidung getroffen, nachzuhelfen. "Es war offensichtlich, dass ich Haarausfall habe. Ich dachte: Boah, nee, das geht nicht!"

Seine Familie sei anfangs alles andere als begeistert gewesen. "Meine Eltern wohnen in einem Dorf in Ostfriesland, das war bei denen verpönt." Dem damals erst 22-Jährige sei das allerdings egal gewesen. Für den Eingriff stieg er in den Flieger in die Türkei.