Hafengeburtstag Hamburg 2023: So könnt Ihr auf einem der Schiffe mitfahren

Hamburg - Beim 834. Hamburger Hafengeburtstag vom 5. bis zum 7. Mai sind mehr als 300 Schiffe, die an dem Wochenende den größten deutschen Seehafen besuchen, die großen Stargäste! Eine Million Besucher werden erwartet - und die können viele der Schiffe besichtigen und auf einigen sogar mitfahren. TAG24 verrät Euch, wo Ihr an Bord gehen könnt und wie Ihr an Tickets gelangt.

Der Stückgutfrachter "Cap San Diego" ansteht ganzjährig an der Überseebrücke in Hamburg. Am Hafengeburtstag können Besucher auf dem Schiff mit fahren. © Christian Charisius/dpa

Die Cap San Diego liegt auch außerhalb des Hafengeburtstags in Hamburg vor Anker und kann täglich besichtigt werden. Doch in See sticht das "größte fahrtüchtige, zivile Museumsschiffe der Welt" normalerweise nicht. Nur zu besonderen Anlässen, wie eben dem Hamburger Hafengeburtstag, legt der 1961 erbaute Stückgutfrachter ab.

Die reguläre Fahrt der Cap San Diego zu dem Festtag ist zwar schon ausverkauft, doch für die "Technikfahrt zum 834. Hafengeburtstag", die "Can San Diego Disco zum Hafengeburtstag" und die "Maritime Brunchfahrt zur Auslaufparade Hafengeburtstag" gibt es noch Tickets. Die ersten beiden Fahrten finden am Samstag, dem 6. Mai und die Brunchfahrt am Sonntag, dem 7. Mai statt.

Die "Technik-" und "Brunchfahrt" kosten je 139 Euro pro Person, die Discofahrt kostet zwischen 11,95 Euro ("Frühbucher") und 24,95 Euro ("Feuerwerk & Party").

Die Fahrten dauern jeweils mehrere Stunden. Bei der Brunch- und Technikfahrt sind unter anderem Verpflegung, Getränke, Zugang zu einer Kunstausstellung an Bord und Zugang zu allen Stationen des Schiffes inklusive.

Tickets könnt Ihr über die Website der Cap San Diego kaufen.