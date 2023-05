Hafengeburtstag Hamburg: Das ist der Secret Headliner der Hauptbühne

Hamburg - Der 834. Hafengeburtstag Hamburg wird endlich wieder ohne Corona-Einschränkungen und zum gewohnten Datum am ersten Maiwochenende gefeiert. Zwei legendäre Hamburger Musikclubs werden dann für das Programm der Hauptbühne verantwortlich zeichnen, wie in dieser Woche bekannt gegeben wurde. Jetzt stehen auch die Acts fest, die den Besucherinnen am 5. bis 7. Mai einheizen werden.