Hamburg feiert Hafengeburtstag, doch die Influencer tummeln sich auf diesem Event

Hamburg - Die nach eigenen Angaben größte Beauty-Convention Europas öffnet am Wochenende ihre Türen in Hamburg . Wer sich also für den Hamburger Hafengeburtstag noch etwas Glamour abholen möchte, der sollte bei der "Glow Convention" im Curio Haus vorbeischauen.

Die Geschäftsführer Georg Kofler (66), Maiko Heinrich und Co-Founderin Sanja Stankovic (44) begrüßten die BesucherInnen bereits am Freitag. © TAG24

Wie werde ich Beauty-JournalistIn? Wie starte ich als InfluencerIn durch? Wie funktioniert Healthy Aging? Diese und andere Antworten gibt es sowohl Samstag als auch Sonntag bei den Brand-Workshops.

Dazu gibt es exklusive Meet-Ups mit Stars aus der Beauty-Szene. An beiden Tagen berichtet Euch zum Beispiel Ex-Bachelorette Gerda Lewis von ihrem Weg zur Business-Frau (15 Uhr), Ihr könnt Euch von Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Jolina Mennen (30) Tipps in der Make-up-Class geben lassen (16 Uhr) und die Rapperin Badmómzjay (20) erklärt Euch am Samstag "How to bad look" (14 Uhr).

Wer ein Ticket hat, kann ohne Voranmeldung an den Meet-Ups teilnehmen. Die Plätze sind jedoch limitiert: "First come, first serve".

Für das Event am Sonntag in der Rothenbaumchaussee 1 sind noch Restkarte verfügbar.