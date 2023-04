Promi-Auflauf bei Eröffnung von Szene-Restaurant: "Hier hat man mal ein bisschen Pep nach Hamburg gebracht"

Hamburg - Am Freitag feiert das Szene-Restaurant "Edmondo" seine Eröffnung in der Hamburger Neustadt. Eingezogen ist der Italiener in die Location des ehemaligen Edel-Restaurants "Die Bank" in den "Hohen Bleichen". TAG24 war schon am Donnerstag bei der großen Eröffnungsparty für Euch vor Ort und hat sich umgeschaut.