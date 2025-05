Heftige Vorwürfe beim Hamburger Ballett: Jetzt wird Ensemble befragt

Auch in einem Brief an den Kultursenator wurde Kritik von Tänzerinnen und Tänzern am neuen Intendanten geäußert. © Marcus Brandt/dpa

In einem Brief an Kultursenator Carsten Brosda (SPD) hatten mehr als 30 Tänzerinnen und Tänzern Volpi heftig kritisiert. Fünf erste Solisten hatten zuvor ihre Verträge nicht verlängert. Auch 17 derzeitige und ehemalige Tänzerinnen und Tänzer vom Ballett am Rhein in Düsseldorf, wo Volpi zuvor tätig war, wandten sich in einem Brief an Brosda.



Volpi habe dort ein Arbeitsumfeld geschaffen, das von "inkonsequenter Kommunikation, mangelnder Transparenz und einer Atmosphäre der Angst und Unsicherheit geprägt war", hieß es.

Volpi selbst hatte in einem Statement Verständnis für die aufgetretenen Spannungen nach dem Wechsel geäußert. Er wolle die Vorwürfe sehr ernst nehmen und stehe mit den Ensemblesprechern in engem Austausch.

Nach 51 Jahren an der Spitze hatte Intendant John Neumeier (86) die Leitung des Hamburg Balletts im Sommer an den 39-jährigen Deutsch-Argentinier Demis Volpi übergeben. Seine Aufgabe sollte es sein, mit neuen Produktionen das Repertoire zu bereichern, aber auch John Neumeiers Erbe zu erhalten.