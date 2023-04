Hamburger Kreativ-Festival will Kunst zugänglicher machen: "Wir schließen niemanden aus!"

So auch bei Künstlerin Karin Greife von der Kulturbäckerei in Lüneburg.

Zwischen all der Kunst entstand auch schon wieder neue. Unter dem Motto "Keep the Moment" stellte Marek Audirsch nicht nur seine eigenen Fotografien am Samstag aus, sondern fotografierte auch die Gespräche zwischen Künstlern und Kunden.

"Ich versuche den Dialog und auch die Ausdrucksweise der Künstler festzuhalten, was diese den Kunstinteressierten auf die Frage, wie ihre Bilder entstanden sind, vermitteln wollen", erklärte Audirsch gegenüber TAG24.

Er selber arbeitet bei seinen Momentaufnahmen aus der Distanz, es ginge nicht darum, die Kamera jemanden aufzudrängen.