24.04.2023 15:50 Indie-Duo "So Soon" spielt in Hamburg! Schon jetzt das Zeug für die große Bühne?

Die Newcomer "So Soon" spielen am Dienstag, dem 25. April, zusammen mit "whoiswelanski" in Hamburg in der Astra Stube!

Von Nora Petig

Hamburg - Die Newcomer "So Soon" spielen am Dienstag, dem 25. April, zusammen mit "whoiswelanski" in Hamburg in der Astra Stube! David Stöbener und Marco Braun bilden gemeinsam das Indie-Duo "So Soon". © PR "So Soon" arbeiten gerade an ihrem Debütalbum, sind aber schon jetzt fleißig live unterwegs. Im November 2022 war das Duo Support-Band für die Band "Bilbao" auf deren "Shake-Well-Tour". Aber wer sind "So Soon" überhaupt? Das Indie-Duo aus Gießen (Hessen) formiert sich aus den beiden Songwritern, Multiinstrumentalisten und Produzenten David Stöbener und Marco Braun. "Ihr Sound hätte schon jetzt das Zeug, große Bühnen zu füllen oder als Begleitung für die Kino-Leinwand herzuhalten", beschreibt es Micha Wagner (Diffus). Hamburg Kultur & Leute "Lange Nacht der Museen" 2023: Alle Infos zu den Museen, Zeiten und Preisen! Live stehen die beiden Musiker nicht alleine da, sondern bringen "diesen großen und weiten Sound mit ständig wechselnder Instrumentierung und mehrstimmigem Gesang in vierköpfiger Formation auf die Bühne", heißt es in einer Mitteilung. So Soon - "You Don't Understand" Am Dienstag um 20.30 Uhr könnt Ihr Euch selbst ein Bild von"So Soon" machen. Karten für das Konzert erhaltet Ihr unter tixforgigs.com. Weitere Informationen zum Debüt-Album sollen im Sommer folgen.

Titelfoto: PR